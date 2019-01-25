شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف وملخص مباراة المصرى والمقاولون العرب بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على نظيره المقاولون العرب، بهدف مقابل لا شىء، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز.
أحرز سعيدو سينبورى، لاعب فريق المصرى، هدف المباراة الوحيد عبر تسجيله لركلة جزاء على يمين شباك مرمى فريق المقاولون العرب، بعد الخطأ الذى حصل عليه عمر كمال عبد الواحد بالدقيقة 68 من عمر اللقاء.
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