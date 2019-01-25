ناصر عباس: بالحسابات التحكيم المصرى يتفوق على الإيطالى وعاشور أكبر دليل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ناصر عباس عضو لجنة الحكام ومدير قطاع المراحل السنية باتحاد الكرة، إن التحكيم المصرى فى مباراة الأهلى والمقاصة بالدورى بقيادة محمود عاشور تفوق على طاقم التحكيم الإيطالى بقيادة روكى لعدة أسباب نستعرضها من خلال التقرير التالى وفقا للرؤية التحليلية.

القرارات فى صالح التحكيم المصرى

فى البداية قال ناصر عباس، إن القرارات والمخالفات والعقوبات الانضباطية كانت بمعيار وتطبيق واحد نتيجة لفهم وإدراك قانون كره القدم وتصب فى صالح الحكم المصرى.

عاشور يتفوق على روكى فى التحركات بدليل هدف الزمالك

وتابع:"اللياقه البدنية بكل عناصرها بداية من التحمل العام والسرعة القصوي وتنويع أسلوب الجري مع التمركزوالتحرك الصحيح تمت بشكل ممتاز ولم تؤثر تحركات وتمركزات الحكم المصري في عرقله وإعاقه مسيرة اللعب مثلما فعل الحكم الايطالي في هدف الزمالك الأول".

التعاون وراء نجاح طاقم التحكيم المصرى

واستطرد:"الاهتمام الكبير من طاقم التحكيم المصري في مباراة الأهلى والمقاصة والاحساس بالمسئولية تجاه المباراة والمسابقة كان له دور إيجابي كما كان للتعاون الأمثل بين طاقم التحكيم فى إداراة المباراة دور إيجابي كبير فى النجاح .

نسبة الأخطاء فى مواجهة الأهلى والمصرى أقل من الزمالك وبيراميدز

كما قال عباس:"نسبة الأخطاء التي ارتكبها الحكام المصريين كانت قليلة ولم تؤثر في نتيجة المباراى بعكس مباراه الزمالك وبيراميدزوالتي ارتكب فيها الحكم الايطالي كميه أخطاء كبيرة ومنها التمركز السئ للحكم في هدف الزمالك الأول وعدم القراءة الصحيحة لطريقه لعب الفريقين ما أدى إلى هذا الخطأ بالإضافة إلى الطرد الغير مستحق للاعب الزمالك عبدالله جمعة الذي لم يرتكب أي مخالفه تستحق الطرد خطا كبير من الحكم في عدم قراءة تفاصيل الحالة وتسرع في إشهار البطاقه الحمراء الغير صحيحة".

واختتم تحليله كالتالى:"خطا كبير رتكبه الحكم الإيطالى فى تطبيق القانون عندما دخلت كرة من خارج الملعب أثناء سير المباراة فالحكم لم يتخذ أي قرار طبقا للقانون واغفل احتساب المخالفه واكتفي باحتسابها ركله مرمي، تغاضي الحكم عن إشهار البطاقه الصفراء لأكثر من لاعب من كلا الفريقين سواء الزمالك أو بيراميدز نتيجه اللعب بتهور وعلي الرغم من صعوبه مباراتي الأهلي والمقاصه والزمالك وبيراميدز من الناحيه الفنيه والبدنيه والذهنيه كان التفوق واضح جدا لصالح التحكيم المصري بقياده عاشور وأتمنى التوفيق للحكم المصري وبالتوفيق للجنه الحكام في المرحلة القادمة من عمر المسابقه ومزيد من النجاح للجميع ولاعزاء للتحكيم الإيطالى".