شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يوجه رسائل نارية إلى إبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى أنه لا يمانع عودة التؤام حسام وأبراهيم حسن الى تدريب الفريق البروسعيدى مره أخرى ، قائلا " أنتظر ظهور ابراهيم حسن فى بورسعيد " .

وأضاف أيهاب جلال خلال تصريحات إذاعية ، أن أبراهيم حسن مدير الكرة السابق لفريق المصرى ، ليس لديه أى تاريخ فى مسيرته الكروية ولكن التواجد والظهور بسبب شقيقه التؤام الذى يتواجد معه بجميع المناسبات .

وكان إبراهيم حسن قد صرح عقب تعادل بيراميدز مع الزمالك، أن شقيقه حسام حسن مدرب كبير مما جعل بيراميدز فريق يخشاه الجميع ، والدليل أن "مدرب المصري بكى من الفرحة عقب التعادل معنا ولاعبي الزمالك رقصوا بالفرح في غرفة الملابس بعد التعادل معنا أيضاً".

وطالب إيهاب جلال من إبراهيم حسن ، بالتركيز مع فريقه أفضل ،موجها رسالة الي مدير الكرة السابق لبيراميدز " مش كل مرة تفشل في أي مكان، تخرج لتحول الفشل للحديث عن الآخرين".

ووافق إيهاب جلال على المقارنه بينه وبين ابراهيم حسن خلال مسيرته كمدرب ونرى من هو الأفضل، أما في حالة رغبتك في المقارنة بيننا كلاعب، فأنت شاركت في سنواتك الأخيرة بسبب شقيقك فقط".

وأشار أيهاب جلال إلى أنه سعيد بفوز فريق المصرى البورسعيدى اليوم أمام المقاولون العرب وظهور الفريق بشكل جيد .

حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على نظيرة المقاولون العرب بهدف مقابل لاشئ بالمباراة التى جمعتهم منذ قليل ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز .