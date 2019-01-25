شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم ملف القيد الأفريقى بعد مباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للأهلي تأجيل حسم القيد الافريقي لما بعد مباراة وادي دجلة المقرر لها بعد غدا الاثنين في الدوري الممتاز.

ويتبقي للأهلي مكانين شاغرين في القائمة الأفريقية ويحق للنادي حسم المكانين قبل يوم 31 يناير الجاري .

ويتنافس الخماسي صالح جمعة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وعمرو جمال ورامي ربيعة على القيد في القائمة الافريقية.

وقال محمد يوسف المدرب العام للأهلي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الأورجوياني لاسارتي سيحسم القيد في القائمة الافريقية عقب لقاء دجلة ، موضحاً أن المشاورات تتم حالياً داخل الجهاز الفني لحسم هذا الملف.

ويلعب الاهلي مع سيمبا التنزاني يوم 2 فبراير المقبل بمصر في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.