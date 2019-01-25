تحليل .. رئيس بيراميدز الأنسب لتدريب الفريق خلفاً للعميد

مصراوي - كتب - محمد يسري مرشد:

الأمر كان واضحاً قبل مواجهة الزمالك ، تركي آل الشيخ يري أنه اخطأ فى اختيار حسام حسن لقيادة بيراميدز، الأداء لا يروق له حتى بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية ، غرفة خلع الملابس للأسيوطي سابقاً ترفض العميد وتذهب خلف المدير الفني للشكوي إلى مالك النادي وحسام البدري رئيس فريق العمل والذى لم يدعم زميله السابق من البداية لتولي الإدارة الفنية.

حسام حسن يوماً بعد يوم يثبت أنه مدرب يجيد الصناعة وليس القيادة، الجهاز الفني للتوأم يجيد العمل مع الشباب ومن هم بدون اسماء ، تجربة تمتد لأكثر من 11 عام بدون ولو...