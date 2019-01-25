إنفاق بالمليارات تاريخي والخسائر تقترب من النصف.. لماذا غضب تركي آل الشيخ؟

مصراوي - كتبت ـ منة عمر:

"عندنا أفضل محترفين ولم نتكبد ملايين الدولارت ليكون هذا المردود الفني وموقع الفريق ".. جزء من تصريح للمستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز انتهت باقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن على خلفية التعادل مع الزمالك.

تصريح آل الشيخ مالك بيراميدز الذي أصبح في حوزته بداية من شهر يونيو الماضي بعد تغيير اسمه من الأسيوطي بمثابة رسالة غضب واضحة بعد أن "طارت" فرص الفوز ببطولة الدوري على حد قوله وأصبح مهدداً بفقدان المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

المستثمر السعودي قام بشراء النادي -بما فيه-...