بدلاء "العميد" في بيراميدز.. رحالة برازيلي أحرجه برشلونة.. وصربي توقف حلمه أمام الريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، رحيل حسام حسن من قيادة الفريق عقب التعادل أمام الزمالك بنتيجة (3-3) ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

ومن المحتمل أن تعود إدارة بيراميدز للمدرب الأجنبي بعدما قاد ألبيرتو فالنتيم وريكاردو القيادة الفنية مطلع الموسم، في ظل إعلان آل الشيخ عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" عن 3 خيارات أجنبية لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

- فاندرلي لوكسمبورجو

صاحب الـ66 عامًا يمتلك مسيرة فنية كبيرة خلال مشواره التدريبي والتي بدأها عام 1983.

لوكسمبورجو كانت أهم محطاته الفنية عندما تولى قيادة ريال مدريد في موسم (2004 -2005) إلا أن البرازيلي لم يستمر طويلاً حيث رحل بعد موسم واحد عقب الخسارة من الغريم برشلونة (3-0).

مدرب الريال السابق تولى منتخب البرازيل بين 1998 وحتى 2000 وقاد منتخب بلاده للفوز بلقب كوبا أمريكا.

وعلى مستوى الأندية قاد لوكسمبورجو العديد من الفرق البرازيلية يأتي من أبرزها فلامينجو وجريميو وبالميراس وسانتوس وكروزيرو كما سبق له العمل في المنطقة العربية بعدما قاد فريق اتحاد جدة والشباب السعوديين.

واستطاع لوكسمبورجو أن يحقق خمسة ألقاب دوري برازيلي مع فرق بالميراس، وكورينثيانز، وكروزيرو، وسانتوس.

- مانويل خيمينيز

بدأ الإسباني خيمينيز مشواره التدريبي عام 2000 عندما قاد الفريق الثاني بإشبيلية واستمر مع الفريق الأندلسي سبع سنوات قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول والذي استمر معه حتى عام 2010.

صاحب الـ54 عامًا قاد العديد من الأندية عقب رحيله من إشبيلية ومنها فريق أيك أثينا اليوناني الذي حقق معه لقبي الدوري والكأس، كما درب فريق ريال سرقسطة وفريق الريان القطري.

وكان آخر محطات خيمينيز عندما قاد فريق لاس بالماس الإسباني عام 2018 إلا أنه لم يستمر سوى أشهر بعدما أقيل من منصبه عقب تحقيقه خمس انتصارات من أصل 15 مباراة.

- إيفان يوفانوفيتش

الاسم الثالث المرشح لخلافة حسام حسن وهو الصربي إيفان يوفانوفيتش المدير الفني السابق لفريق النصر الإماراتي والذي سبق له العمل في قبرص عندما قاد فريق أبويل.

صاحب الـ56 عامًا يمتلك سجلاً رائعًا على مستوى البطولات حيث توج مع فريق النصر الإماراتي بثلاث بطولات في فترته الأولى وتحديدًا بين موسم 2013 وحتى 2016 ، وفي موسم (2017-2018) عاد الصربي لقيادة "عميد" الأندية الإماراتية إلا أنه أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وفي قبرص حصل الصربي على لقب الدوري أربع مرات وكأس قبرص مع أبويل مرة واحدة ولقب السوبر القبرصي في أربع مناسبات، بجانب حصوله على جائزة أفضل مدرب في الدوري القبرصي ست مرات.

يوفانوفيتش فجّر مفاجأة من العيار الثقيل في دوري أبطال أوروبا عام 2012 بعدما قاد أبويل لدور ربع النهائي عقب الفوز على ليون الفرنسي قبل أن يودع البطولة الأوروبية بالخسارة من ريال مدريد.