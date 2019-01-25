لاسارتي: القوة الشرائية لنادي بيراميدز؟ لا تكفي لصناعة فريق كبير

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تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عن نادي بيراميدز وقوة الشرائية التي يمكلها النادي، لكنه يرى أن ذلك لا يكفي لصناعة فريق كبير.
وقال لاسارتي في حواره لموقع باباجول الإنجليزي: "بيراميدز لديه قدرة مالية كبيرة لشراء اللاعبين، هم يسعوا للمنافسة على جميع البطولات الممكنة ، القدرة المالية له لا لا نهاية لها، لقدتعاقد مع لاعبين اثنين بـ14 مليون يورو، رقم كبير للغاية! فوجئت بالقوة المالية لهذا النادي لكن المال وحده لا يكفي لصناعة فريق كبير."
وعن شراء لاعب من دوري أوروبي مثلما قام بيراميدز بضم البيروفي كريستيان بينافينتي، رد المدرب الأوروجوياني: "قد يحدث، لكنه
وكان ضم بيراميدز 7 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد شراء كل من: المهاجم الإكادوري جون سيفوينتي وعبد الله السعيد والفلسطيني حامد حمدان وعمرو مرعي والغاني إيريك تراوري وكريستيان بينافيتني وعمر الخربين، فضلًا عن ضم البرازيلي كينو بالصيف الماضي.
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