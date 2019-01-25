كتب - مصطفي جويلي: حصد نادى الزمالك فى استفتاء جريدة وبوابة الوفد، للأفضل خلال عام 2018 ، على ثلاث جوائز. ونال الزمالك على لقب أفضل نادى رياضي خلال عام 2018 ، فى ظل الطفرة الإنشائية والرياضية والإنجازات فى مختلف نادى رياضي خلال عام 2018 ، فى ظل الطفرة الإنشائية والرياضية والإنجازات فى مختلفالألعاب الجماعية والفردية. كما حصد الثنائى طارق حامد والتونسي فرجانى ساسي على لقب أفضل لاعب بالدورى المصري، لمستواهما المميز مع الفارس الأبيض خلالها محليًّا وعربيًّا وأفريقيًّا .

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحصد 3 جوائز في استفتاء حزب الوفد للأفضل عام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.