المقاولون يشكو الحكام بعد هزيمة أمام المصري

المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب

كتب : عادل يوسف

أبدى عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاولون العرب، إستياءه من التحكيم خلال مباراة فريقه اليوم الجمعة أمام المصري التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-0 في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال النحاس " التحكيم ظلمنا في ركلة الجزاء التي أحرز منها المصري هدف اللقاء، كما تغاضى الحكم عن احتساب هدف صحيح لنا، وتم إلغاءه بداعي التسلل".

وأضاف " اغلب خبراء التحكيم أجمعوا أن هدفنا الثاني الذي أحرزناه وتم إلغاؤه ليس

تسلل".

وتابع "التحكيم عليه علامة استفهام".

وتابع النحاس "ربنا هيعوضنا في اللقاءات القادمة، لاننا اتظلمنا خلال مباراة اليوم".

وواصل " أنا راضي عن مستوى المقاولون، خلال هذا اللقاء، فهو أفضل من المباريات الماضية".

وأكمل "عندنا مباراة قوية خلال الفترة المقبلة، أمام إنبي، وعلينا ضغوط قوية من أجل العودة للفوز من جديد".

فعقب هذه ستكون هناك فترة توقف مايقرب من 15

يومًا للفريق، ستكون كافية لإعادة ترتيب الأوراق، قبل استئناف المنافسات من جديد .

واختتم النحاس "هدفنا هذا الموسم هو أن المقاولون، يكون في مكانة الطبيعي، بمركز محترم بمقدمة الدوري".

ومن جانبة أبدى المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب استياء من التحكيم.

مؤكدا أن مجلس الإدارة سيرفع مذكرة لاتحاد الكرة للشكوى ضد الظلم التحكيمي الذي تعرض لها المقاولون للمباراة الثانية على التوالي عقب مباراة النجوم الماضية.

الجدير بالذكر أنه عقب خسارة المقاولون اليوم، تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري.