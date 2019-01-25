الإمارات تقصي حامل اللقب وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

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في مباراة بطولية
تأهل منتخب الإمارات إلى دور نصف النهائي بكأس أسيا، بعد فوزه على نظيره الأسترالي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ستاد هزاع بن زايد.
سجل علي مبخوت هدف اللقاء الوحيد لمنتخب الإماراتفي الدقيقة 69 بعد خطأ فادح من دفاع المنتخب الأسترالي.
حاول لاعبو المنتخب الأسترالي إدراك هدف التعادل، لكن تماسك دفاع الإمارات حال دون ذلك، وكان المنتخب
بذلك يواجه منتخب الإمارات نظيره القطري في دور نصف النهائي بكأس أسيا.
شاهد الهدف..
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