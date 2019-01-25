الإمارات تقصي حامل اللقب وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

الإمارات أمام استراليا

كتب: احمد البادي

تأهل منتخب الإمارات إلى دور نصف النهائي بكأس أسيا، بعد فوزه على نظيره الأسترالي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ستاد هزاع بن زايد.

سجل علي مبخوت هدف اللقاء الوحيد لمنتخب الإمارات

في الدقيقة 69 بعد خطأ فادح من دفاع المنتخب الأسترالي.

حاول لاعبو المنتخب الأسترالي إدراك هدف التعادل، لكن تماسك دفاع الإمارات حال دون ذلك، وكان المنتخب

الأسترالي قد سجل هدف "أبيض" قبل هدف المنتخب الإماراتي في الدقيقة 64 إلا أن الحكم قد ألغاه بداعي التسلل، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بهدف نظيف ويتأهل المنتخب الإمارات لنصف نهائي كأس أسيا،

بذلك يواجه منتخب الإمارات نظيره القطري في دور نصف النهائي بكأس أسيا.

شاهد الهدف..