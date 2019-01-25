وصول بشير علوان رئيس لجنه الاحتكام للبطولة العربيه لأندية سيدات الكره الطائرة

المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد للكرة الطائرة

كتب - عادل يوسف:

في تصريحات خاصه لمهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ، قال "للوفد" أن السيد بشير علوان عضو مجلس اداره الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الاردني للكره الطائرة ورئيس لجنه الاحتكام بالبطوله العربيه لأندية السيدات رقم 20 وصل منذ قليل الي القاهره للمشاركة في البطولة العربية وحضور حفل الافتتاح وفعاليات البطوله ورئاسه الاجتماع الفني للبطوله الي جانب

حضوره الحفل الختامي وتوزيع الجوائز للبطولة والمقرر اقامته يوم الاثنين الموافق 4 فبراير علي ملاعب الصاله المغطاة رقم 2 باستاد القاهره الدولي

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وأضاف الكابتن أحمد عبدالدايم مدير البطوله انه وصلت إلى القاهره أيضا الآن اعضاء لجنه الاحتكام في البطوله والمكونه من كل من السيد عادل عبدالكريم البناء

من البحرين والسيد إبراهيم محمد النعمه من قطر والسيد عبدالله كايد العنزي من الكويت والسيد خالد راشد الحنطوبي من الإمارات والسيد حيي حسن البدواوي من الإمارات والسيده عواطف ابوشويشه سعد من ليبيا والدكتور عياد علي المصراتي من ليبيا.



وكان في استقبال رئيس لجنه واعضائها وفد رفيع المستوى من الاتحاد من بينهم المهندس محمد عوض رئيس منطقه الجيزه ورئيس اللجنه العليا للمراسم والبروتوكول والكابتن مسعد عطالله عضو اللجنه العليا للحكام بالاتحاد ونائب رئيس لجنه المراسم والبروتوكول.

