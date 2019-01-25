المصري يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على المقاولون العرب

حقق المصري فوزًا صعبًا على نظير المقاولون العرب، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستادالجيش بالسويس، في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدوري الممتاز.
سجل سعيدو سيمبوري لاعب المصريهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، احتسبها محمد معروف حكم اللقاء بعد عرقلة عمر كمال عبدالواحد مهاجم المصري.
حاول لاعبو المقاولون إدراك هدف التعادل لكن تماسك مدافعي المصري حال دون ذلك لينتهي اللقاء بفوز ثمين للمصري بهدف نظيف.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 22 نقطة ويصعد إلى المركز العاشر بترتيب الدوري الممتاز، فيما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 27 نقطة.
شاهد الهدف..
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