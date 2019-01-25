أرقام مميزة لمنتخب العنابي بعد تأهله لنصف نهائي كأس آسيا

منتخب قطر

كتب: أحمد البادي

تأهل منتخب قطر لنصف نهائي كأس أسيا لأول مرة في تاريخه ، بعد فوز ثمين على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

صنع منتخب العنابي التاريخ بعد صعوده للمربع الذهبي للمرة الأول، وعدم تلقي مرماه أي أهداف والحفاظ على نظافة شباكه في الـ5 مباريات الافتتاحية من أي

نسخة للبطولة.

بعد الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات على منتخب لبنان وكوريا الشمالية والسعودية والخروج بنظافة الشباك، مرورًا بمنتخب العراق في دور الـ16 من البطولة، ليكون المنتخب القطري أول منتخب عربي في تاريخ بطولة كأس أمم آسيا يصل حتى نصف نهائي البطولة بشباك نظيفة.

كما أن منتخب قطر ثاني منتخب في تاريخ كأس آسيا، يحقق الانتصار في 5 مباريات متتالية، دون دخول مرماه هدفًا، بعد المنتخب الكوري الجنوبي الذي حقق نفس الرقم ببطولة آسيا 2015.

كما شهدت نتائج المنتخب القطري، غزارة تهديفية، حيث سجل 12 هدف كأكثر منتخب يسجل أهداف في النسخة الحالية دون أن يتلقي مرماه أي هدف ويأتي خلفه المنتخب الإيراني برصيد 10 أهداف.

وينتظر منتخب قطر الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا، لمواجهته بنصف نهائي كأس آسيا.