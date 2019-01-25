الإمارات تتجاوز أستراليا وتواجه قطر في نصف نهائي كأس آسيا يمن شباب نت الجمعة, 25 يناير, 2019 - 09:05 مساءً

حجز المنتخب الإماراتي مقعده في نصف نهائي كأس آسيا، بعد التفوق على أستراليا (1-0) اليوم الجمعة، على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين في ربع النهائي.



سجل هدف الإمارات على مبخوت في الدقيقة (68).



وتصطدم الإمارات في نصف النهائي، مع قطر، يوم الثلاثاء المقبل، فيما تواجه إيران، اليابان في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي يوم الإثنين. كلمات مفتاحية :

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