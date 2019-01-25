اونلاين | يلا كوره | مباراة الامارات واستراليا مباشر | بث مباشر الامارات ضد استراليا | الاسطورة لبث المباريات

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مباشر الامارات واستراليا، يتابع الجمهور الرياضي الاماراتي والعربي غدا الجمعة مباراة الامارات واستراليا مباشر ضمن الدور ربع النهائي من منافسات البطولة القارية كاس اسيا 2019 لكرة القدم، والتي تحتضنها ملاعب الساحرة المستديرة بدولة الامارات العربية المتحدة مباشر الامارات ضد استراليا تويتر، وتعقد مباراه المنتخب الاماراتي مع الاسترالي عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي 19:00 بتوقيت مكة المكرمة رابط الاسطورة تويتر وينقل هذا اللقاء على قنوات بي ان سبورتس والكأس مباشرة كورة أون لاين، ويدخل منتخب الامارات هذه المباراة بعد تأهله لدور الثمانية بصعوبة على خصمه منتخب قيرغيزستان ويأمل الامارتيون في أن يحقق الأبيض الفوز على نظيره الاسترالي لضمان الانتقال إلى الدور المقبل .

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