رياضة | برشلونة يتجه لحسم صفقة فريدة في ميركاتو الصيف

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ذكرت تقارير صحفية بأن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بضم الإسباني خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب نهاية الموسم الجاري.

وأكدت موقع "جول" العالمي أن برشلونة مستعد لمنافسة باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي للتعاقد مع خوان ماتا والذي يعاني من عدم اللعب بصورة منتظمة تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

وأشارت شبكة جول إلى أنه بالرغم من أن مانشستر يونايتد يود تجديد عقد ماتا خلال الفترة المقبلة لكن يبدو أن ماتا قد يبحث الرحيل عن صفوف نادي الشياطين الحمر خلال الفترة القادمة.

ونوهت الشبكة أنه إذا نجح برشلونة في التوصل لاتفاق لضم ماتا فستكون ثالث صفقة يبرمها النادي الكتالوني في شهر يناير بعد ضم الغاني كيفن برنس بواتينج والهولندي فرينكي دي يونج من نادي آياكس الهولندي.

يذكر أن ماتا فشل في التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لتجديد عقده في الفترة الأخيرة.