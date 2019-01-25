رياضة | إيهاب جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: عندما يفشل يقوم بالحديث عن الآخرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: عندما يفشل يقوم بالحديث عن الآخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي هجومًا على إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بفريق بيراميدز بعد تصريحات الأخير عن بكاء إيهاب جلال عقب التعادل معه.

وقال إيهاب جلال في تصريحات إذاعية عقب لقاء المقاولون العرب اليوم موجهًا حديثه لإبراهيم حسن "عليك أن تركز في عملك فقط ولا تتحدث عن الآخرين".

وتابع: "عندما يفشل إبراهيم حسن يقوم بمهاجمة الآخرين لإلهاء الجميع عن فشله".

وأكمل: "كنت تشارك في السنوات الأخيرة بسبب شقيقك والمقارنة بيني وبينك كلاعب محسومة لي والمقارنة بيني وبينك كمدير فني لصالحي أيضًا".

وواصل "لا مانع لدي من ترك المصري ليأتي التوأم ويتولا المسئولية لكني أعتقد أن المصري لا يريده من الأساس".

وخطف المصري فوزا هاما من أنياب المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

شوط المباراة الأول انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، ولم يشهد إلا محاولات قليلة من جانب كلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني ومع حلول الدقيقة 70 احتسب حكم المباراة محمد معروف ركلة جزاء لصالح الفريق البورسعيدي بعد سقوط عمر كمال عبد الواحد داخل منطقة الجزاء، ليسددها سعيدوا سانبوري داخل الشباك معلنا عن هدف المباراة الوحيد والفوز للمصري.

وبهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى 22 نقطة ليقفز إلى المركز العاشر، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 27 نقطة في المركز السادس.