رياضة | موعد مباراة إيران واليابان في نصف نهائي كأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة إيران واليابان في نصف نهائي كأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب إيران منافسه منتخب اليابان، يوم الإثنين المقبل الموافق 28 يناير، في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس آسيا 2019.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن إذاعة هذة المباراة في بطولة كأس أسيا عبر قناة beIN sports Max 1، حيث تقام البطولة في الإمارات.

ونجح المنتخب الإيراني في الصعود لدور النصف نهائي، بعد تحقيقه انتصار كبير أمام منتخب الصين بقيادة مدربه مارتشيلو ليبي بنتيجة 3-0.

بينما تأهل منتخب اليابان إلي هذا الدور، بعدما فاز بصعوبة أمام منتخب فيتنام، بنتيجة هدف نظيف عن طريق ركلة جزاء.

ويلتقي في النصف نهائي الآخر منتخب الإمارات صاحب الأرض والجمهور، والذي تمكن من هزيمة المنتخب الأسترالي، مع منتخب قطر يوم الثلاثاء المقبل.