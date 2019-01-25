رياضة | بايرن ميونيخ يحدد بديل مانويل نوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يحدد بديل مانويل نوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن الحارس الإسباني دي خيا لم يجدد عقده حتى الآن مع مانشستر يونايتد وأشارت إلى رغبة العديد من الأندية الأوروبية أبرزهم يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وآخرهم بايرن ميونيخ.

وأكدت عدة تقارير أن بايرن ميونيخ الألماني يرغب في تجديد روح الفريق عبر التخلص من اللاعبين كبار السن أبرزهم مانويل نوير حارس النادي والمنتخب الألماني خاصة ان نوير يبلغ من العمر 31 عامًا ويلعب أساسيًا في جميع المباريات المحلية والدولية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة ميونيخ تراقب موقف الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي وتتطلع للفوز بخدماته في الفترة المقبلة ليكون بديلا قويا للحارس الألماني خاصة أن حارس منتخب لا روخا سينتهي عقده مع اليونايتد في صيف 2020 بالإضافة لكونه واحدًا من أفضل حراس المرمى في أوروبا.

وتطمح العديد من الأندية الأوروبية في الاستعانة بخدمات دي خيا أبرزهم باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وسيكون من الصعب على هذه الأندية التعاقد مع الحارس الإسباني في ظل تمسك النادي الإنجليزي بحارسه وتقديم عروض لإقناع دي خيا بتجديد عقده على الرغم من رغبة حارس مانشستر يونايتد بخوض تجربة كروية جديدة.

يُذكر أن دي خيا انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 18.9 مليون جنيه إستيرليني وشارك خلال هذا الموسم في 23 مباراة واستطاع الحفاظ على نظافة شباكة في 7 مباريات بالإضافة لاستقباله 35 هدفًا.