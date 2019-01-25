رياضة | مارسيلو يحقق رقم قياسي تاريخي بين نجوم ريال مدريد التاريخيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يحقق رقم قياسي تاريخي بين نجوم ريال مدريد التاريخيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النجم الدولي البرازيلي مارسيلو، رقمًا مميزًا بين ترتيب لاعبي فريق ريال مدريد الأكثر مشاركة في المباريات، في تاريخ النادي الملكي.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للميرنجي، فإن مارسيلو، صار اللاعب المدريدي رقم 14 بأكبر عدد من المباريات، حيث خاض الظهير مباراته رقم 472 متجاوزًا رصيد أمانسيو (471).

ويواصل مارسيلو تعزيز أرقامه في تاريخ ريال مدريد، وأصبح اللاعب رقم 14 في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في المباريات في تاريخ النادي، في المباراة ضد جيرونا بالكأس، لعب الظهير لقاءه رقم 472 بالقميص الأبيض متجاوزًا رصيد أمانسيو (471).

ويخوض البرازيلي، الذي أهدى سيرخيو راموس التمريرة الحاسمة لتسجيل ثالث أهداف المباراة، موسمه الـ13 مع الفريق الذي حقق معه سجل ألقاب مذهل يشمل دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الليجا (4)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (3).

ولعب الظهير مباراته الرسمية الأولى مع ريال مدريد في الزيارة إلى ديبورتيفو في شهر يناير 2007، ومنذ تلك اللحظة شارك في الليجا (331 مباراة)، دوري أبطال أوروبا (93)، كأس الملك (28)، كأس السوبر الإسباني (8)، كأس العالم للأندية (8) وكأس السوبر الأوروبي (4).

ومن الجدير بالذكر فإن اللاعبين الذي شاركوا في أكبر عدد من المباريات، والذين يتطلع الأسطورة مارسيلو لتجاوز رصيده هو تشيندو (497)، يحتل المراكز الـ10 الأولى ميتشل (559)، بيري (561)، كاماتشو (577)، راموس (594)، هييرو وخينتو (601)، سانتيانا (645)، سانشيز (710)، كاسياس (725) وراؤول (741).