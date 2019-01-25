رياضة | عاجل.. الكشف عن السبب "الخفي" وراء غلق محمد صلاح حساباته على مواقع التواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن السبب "الخفي" وراء غلق محمد صلاح حساباته على مواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نور سليمان الرئيس التنفيذي لشركة dhl العالمية أن الحملة التي يروج لها النجم المصري العالمي محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري تستهدف مخاطبة الشباب حول أهمية إعادة التواصل مع الجميع بشكل مباشر وعدم الاعتماد على السوشيال ميديا.

وعقد نور سليمان جلسة مؤخرا مع محمد صلاح من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الحملة التي سيتم الكشف عن تفاصيلها تباعا.

ويستغل نجم المنتخب الوطني الفترة الحالية التى لا يرتبط فيها ليفربول بمباريات لإنهاء تفاصيل الحملة الإعلانية وحضور جلسة تصوير قبل أن يشاهد الشكل النهائي قبل عرضها على الجمهور.

ويمر صلاح مؤخرا بحالة من التألق كعادته في السنوات الأخيرة وتصل إلى ذروتها حاليا حيث يتصدر حاليا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ١٦ هدفا، ويتصدر فريقه ترتيب البريميرليج بفارق ٤ نقاط على مانشستر سيتي الوصيف.

الجدير بالذكر أ سليمان الرئيس التنفيذي للشركة قد نجح في الحصول على توقيع النجم المصري العالمي محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري من أجل تقديم حملة إعلانية ضخمة لصالح الشركة .

وأوضح نور سليمان أن محمد صلاح أعاد جميع فتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مؤخرا بعدما أغلقها بالكامل لصالح الحملة.