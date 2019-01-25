رياضة | من هو دي ليخت الذي يتصارع عليه برشلونة ومانشستر سيتي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو دي ليخت الذي يتصارع عليه برشلونة ومانشستر سيتي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب ناديي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، في التعاقد مع الهولندي دي ليخت لاعب نادي أياكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

من هو دي ليخت ؟

وولد ماتيس دي ليخت في مدينة اياكس الهولندية في يوم 12 أغسطس 1999، ويلعب صاحب ال19 عام في مركز المدافع، ويعد طول اللاعب 188 سم ووزنه 89 كيلو.

ويلعب اللاعب الشاب مع نادي أياكس منذ 3 مواسم متتالية، حيث لعب 61 مباراة في الدوري الهولندي، وسجل 7 أهداف مع الفريق، وصنع 3 أهداف لزملائه.

وخاض دي ليخت 24 مباراة أوروبية مع نادي اياكس في دوري ابطال اوروبا والدوري الأوروبي، وسجل هدف وحيد في جميع المباريات مع الفريق الهولندي.

وشارك مع منتخب هولندا في مباراة وحيدة، ضمن تصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018 الماضية، والتي لم تنجح الطواحين الهولندية في التأهل إليها.

وصرح اللاعب الهولندي منذ أيام، أن لا يمكن لأي لاعب رفض عرض من الفريق الكتالوني، حيث انتقل زميله دي يونج للبارسا منذ أيام قليلة مقابل 90 مليون يورو.