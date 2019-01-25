رياضة | مارتين لاسارتي يجد ضآلته في هذا اللاعب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتين لاسارتي يجد ضآلته في هذا اللاعب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأورجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجد ضالته في النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، لتنشيط الجبهة الهجومية خلال الفترة المقبلة.

واستقر لاسارتي بشكل كبير في الاستمرار على وضع أجايي أساسيًا خلال مباراة وادي دجلة، في ظل تألقه بآخر مباراتين وأظهر حماسًا بالقيادة الهجومية خاصةً كثرة الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا.

جونيور أجايي عاد للمشاركة بعد غياب طويل للإصابة، عندما حل بديلًا خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائري، وقاد الفريق لتحقيق تعادلًا خارج الديار بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك أجايي أساسيًا خلال مباراة مصر المقاصة والتي أقيمت مساء أمس، واستطاع تسجيل هدفا في المباراة، التي انتهت بثلاثية دون رد للمارد الأحمر، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من الدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة العشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.