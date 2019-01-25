رياضة | أهداف مباراة - الإمارات 1 × 0 أستراليا

تأهل منتخب الإمارات إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019، بعد فوزه الغالي والثمين، على نظيره الأسترالي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية الكبري.

ويُدين المنتخب الإماراتي بهذا الفوز الغالي إلى علي أحمد مبخوت، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني للمواجهة التي جمعت المنتخبين.