رياضة | أهداف مباراة - الإمارات 1 × 0 أستراليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الإمارات 1 × 0 أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأهل منتخب الإمارات إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019، بعد فوزه الغالي والثمين، على نظيره الأسترالي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية الكبري.
ويُدين المنتخب الإماراتي بهذا الفوز الغالي إلى علي أحمد مبخوت، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني للمواجهة التي جمعت المنتخبين.
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