رياضة | الكشف عن السر الحقيقي وراء تألق أودريوزولا مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن السر الحقيقي وراء تألق أودريوزولا مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل النجم الإسباني الشاب ألفارو أودريوزولا، ظهير أيمن فريق ريال مدريد الاسباني، مستوياته الرائعة التي يقدمها مع الفريق في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أودريوزولا يدرك أن ريال مدريد لديه بالفعل ظهير كان جزءًا من تاريخ الأبطال في آخر السنوات وهو داني كارفخال، لكن أودريوزولا لم يخرج للإعلام بتذمر.

وتمثل بطولة كأس الملك فرصة أودريوزولا الوحيدة، ويستفيد في كل مباراة يلعبها منذ مباراة ميليلية، لديه هدف واحد فقط بالقميص الأبيض وهو بالفعل في هذه البطولة، وكان الباسكي من أفضل الورقات الهجومية لدى سولاري.

سجل لوكاس فاسكيز التعادل بعد عرضية زاحفة من أودريوزولا. أصبح لدى أودريوزولا بالفعل 4 تمريرات حاسمة في الكأس مما يجعله ثاني أفضل صانع بعد فينيسيوس (خمسة) في هذه البطولة.

حتى قبل مباراة جيرونا، ضد ليجانيس في نفس هذه البطولة انتصر النادي الملكي بثلاثية نظيفة، وجد أودريوزولا الحل وافتُتِحت النتيجة بـ ركلة جزاء تسبب بها قبل نهاية الشوط الأول.