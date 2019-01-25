رياضة | عاجل.. صحفي إنجليزي يحسم الجدل بشأن انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صحفي إنجليزي يحسم الجدل بشأن انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نيل جونز الصحفي بموقع "جول" العالمي أن الجناح الدولي محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول الإنجليزى بنهاية الموسم الحالي رغم الحديث عن اهتمام أندية ريال مدريد وبرشلونة بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل المستوى الرائع الذى يقدمه رفقة كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب منذ انضمامه لقلعة الانفيلد رود .

وقال جونز في مداخلة هاتفية من ليفربول مع عمر ربيع ياسين في برنامج "وورلد سبورتس" المذاع على قناة الأهلي: " محمد صلاح لاعب استثنائى وأثبت أنه ليس لاعب الموسم الوحيد بدليل المستوى المتميز الذى يقدمه مع الليفر هذا الموسم".

وأضاف: " صلاح يتصدر حاليا هداف البريمييرليج وقادر على الفوز بهذه الجائزة للموسم الثانى علي التوالي ".. مشددا في الوقت ذاته أن " الملك المصري" محبوب لدى الجميع في النادى الانجليزى وعلاقته بزميله السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينو جيدة للغاية ، مؤكدا أن هذا الثلاثي المرعب قادر علي تحقيق طموحات جماهير ليفربول بقيادة " الحمر " للتتويج بلقب الدورى الانجليزى الذى يتصدر جدول ترتيبه حاليا بعد غياب طويل منذ اخر لقب حققه في عام 1990.

يذكر أن نيل جونز أحد أبرز الصحفيين الإنجليز المقربين من صلاح وكلوب ومسئولي نادى ليفربول ، وسبق وأن قام ممثلا عن موقع " جول " بتكريم نجم منتخب مصر بعد فوزه في استفتاء الموقع الشهير كأفضل لاعب في إنجلترا بالموسم المنصرم.