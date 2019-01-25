رياضة | برشلونة يتحدي جوارديولا ويفاوض نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتحدي جوارديولا ويفاوض نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي نجم مانشستر سيتي دخل دائرة اهتمامات برشلونة الإسباني الذي يسابق الزمن من أجل تدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز اقتراب أوتامندي من الرحيل عن صفوف السيتزنز في الوقت الذي يتقدم فيه برشلونة الإسباني السباق لضم اللاعب.

ولم يشارك أوتامندي بصفة دورية مع كتيبة الإسباني بيب جوارديولا هذا الموسم ويقترب اللاعب الذي دخل عامه الثلاثين من المراحل النهائية في مشواره الكروي.

وشارك أوتامندي مع مانشستر سيتي في 18 مباراة بجميع المسابقات هذ الموسم ولم يسجل سوى هدفًا واحدًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المسئولين في برشلونة يسعون لتعزيز خط دفاع الفريق وأن نجم دفاع منتخب الأرجنتين على رادار العملاق الكتالوني.

ويعتمد برشلونة في الوقت الراهن على جيرارد بيكيه مع كليمنت لينجليت أو توماس فيرمالين في الخلف.

يذكر أن برشلونة كان قد أعلن مؤخرا عن الحصول على توقيع الهولندي فرينكي دي يونج نجم دفاع فريق أياكس أمسترادم الهولندي نظير 75 مليون يورو.