رياضة | سولاري ونجمي ريال مدريد.. حسابات معلقة ومستقبل مشوش !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري ونجمي ريال مدريد.. حسابات معلقة ومستقبل مشوش ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، إلى علاقة المدير الفني الأرجنتيني لفريق ريال مدريد الاسباني ولاعبه البرازيلي مارسيلو، والتي لا تتسم بالإستقرار والوضوح على الإطلاق.
ووفقًا لما ورد بقلم الصحفي "خوسيه لويس كالديرون" في صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإنه من المهم للغاية أن يجد ريال مدريد البدائل المناسبة لمفاتيح لعبه الكبار، وخاصة أولئك الذين يتم اعتبارهم 'أساسيين'.
من هذا المنطلق، يعد أمرٌ صحيٌ وإيجابي أن يتواجد لاعبون شباب أمثال ريجيلون وبكل تأكيد فينيسوس جونيور لكي يقوموا باستثارة وتحفيز اللاعبين الكبار.
ولكن الأمر الذي لا يُعتبر جيدًا هو أن تتناسى أولئك اللاعبين تمامًا، أو ركنهم بعيدًا، أو حسم أمرهم وتقرير مصيرهم. كما هو الحال مع إيسكو ومارسيلو، يبدو كما لو أن سولاري يمتلك حسابات معلقة معهما.
لا يجب على المدرب أن يصبح أعمى بسبب الأداء الباهر لفينيسوس أو مساهمة ريجيلون الفعالة، بالطبع يجب أخذ ذلك بعين الإعتبار، الإعتراف بقدرات الشباب ومنحهم الثقة بل واستخدامهم أحيانا للضغط على اللاعبين الأساسيين لإستخراج أفضل ما لديهم، ولما لا إشراكهم أساسيين حال استحقاقهم ذلك.
لكن في نفس الوقت، يجب على المدرب ألا ينسى أو يفقد المواهب المتمثلة لديه في إيسكو ومارسيلو، خصوصا في ظل التأثير الهائل الذي حظيا به في واحدة من أنجح فترات ريال مدريد طوال تاريخه.
ولا يمر إيسكو ومارسيلو بأفضل أحوالهما. لا يستحقان الإشتراك كأساسيين حاليا، لكن ذلك لا يعني أنه لن يكون بمقدورهما العودة لمركزهما الأساسي في وقت لاحق.
على سولاري التزامٌ وواجبٌ يُحتم عليه استعادة أفضل مستوياتهما، لا للإستسلام أو التخلي عنهما، إشعارهما بأنهما لاعبان مهمان مجددا، إرجاعهما لمستواهما المعهود، وهو ما سيعني الكثير للفريق.
كما أن مارسيلو في أفضل مستوياته هو لاعبٌ لا يمكن إيقافه ولطالما صنع الفارق، ويجب أن يقوم سولاري بإسترجاع تلك النسخة من مارسيلو.
وأيضًا إيسكو هو الآخر، مثل مارسيلو، لا يجب أن يتم ركنه في الدكة دون إشراكه مطلقا. يجب عليه استخراج أفضل ما لدى إيسكو من أجل النادي ككل.
مع عودة الفريق لبعض مستوياته المعهودة، وبإستعادة الأحاسيس الجيدة، بعد أن يستقر الفريق على نتائج إيجابية وعلى تكتيكات سولاري، سيكون الوقت مناسبا لكي يبدأ المدرب بإستعادة بعض لاعبيه الذين ضلوا الطريق وهبط مستواهم لفترة.
لا يبدو إيسكو ومارسيلو على مايرام حاليا، وهذا أمرٌ يجب على سولاري ألا يتغافل عنه، عمله يقتضي ألا ينسى لاعبيه الآخرين وأن يستمر بمحاولة استعادة أفضل مستوياتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | سولاري ونجمي ريال مدريد.. حسابات معلقة ومستقبل مشوش ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.