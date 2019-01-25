رياضة | سولاري ونجمي ريال مدريد.. حسابات معلقة ومستقبل مشوش !

على سولاري التزامٌ وواجبٌ يُحتم عليه استعادة أفضل مستوياتهما، لا للإستسلام أو التخلي عنهما، إشعارهما بأنهما لاعبان مهمان مجددا، إرجاعهما لمستواهما المعهود، وهو ما سيعني الكثير للفريق.

كما أن مارسيلو في أفضل مستوياته هو لاعبٌ لا يمكن إيقافه ولطالما صنع الفارق، ويجب أن يقوم سولاري بإسترجاع تلك النسخة من مارسيلو.

وأيضًا إيسكو هو الآخر، مثل مارسيلو، لا يجب أن يتم ركنه في الدكة دون إشراكه مطلقا. يجب عليه استخراج أفضل ما لدى إيسكو من أجل النادي ككل.

مع عودة الفريق لبعض مستوياته المعهودة، وبإستعادة الأحاسيس الجيدة، بعد أن يستقر الفريق على نتائج إيجابية وعلى تكتيكات سولاري، سيكون الوقت مناسبا لكي يبدأ المدرب بإستعادة بعض لاعبيه الذين ضلوا الطريق وهبط مستواهم لفترة.

لا يبدو إيسكو ومارسيلو على مايرام حاليا، وهذا أمرٌ يجب على سولاري ألا يتغافل عنه، عمله يقتضي ألا ينسى لاعبيه الآخرين وأن يستمر بمحاولة استعادة أفضل مستوياتهم.