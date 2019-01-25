رياضة | إيهاب جلال يعدد مكاسب الفوز على المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يعدد مكاسب الفوز على المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن سعادته بالفوز على المقاولون العرب في الدوري الممتاز.
وقال إيهاب جلال في تصريحات عقب المباراة:" الفوز على المقاولون مهم وجاء في وقته من أجل استعادة الروح والثقة في الفترة القادمة في الدوري الممتاز".
وأشار إلى فوز المصري على المقاولون شئ جيد يحسب للفريق البورسعيدي خاصة إن النتائج في الفترة الماضية لم تكن في صالحنا.
وأضاف:" نسعى لمواصلة الانتصارات في الفترة القادمة مع المصري والعودة للطريق الصحيح بالدوري الممتاز".
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