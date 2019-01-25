رياضة | حقيقة إصابة جون سينا.. وخطط لنزاله في ريسلمانيا 35

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة إصابة جون سينا.. وخطط لنزاله في ريسلمانيا 35 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات معروفا الآن لدى الجميع موقف جون سينا من المصارعة حيث لم تعد أولى اهتماماته، فهو يركز بشكل مكثف على مشواره في عالم التمثيل على خطى من سبقوه أمثال دواين ذا روك جونسون والوحش باتيستا.

ففي عرض الرو قبل الأخير ادعت wwe أنه أصيب بركبته، هو في واقع مجرد سيناريو ليس أكثر، جون قبل عودته القصيرة كان يقيم في الصين لمدة تقارب 6 شهور من أجل تصوير فيلمه القادم مع جاكي شانproject X" " والحق يقال أن سينا بذل مجهودا كبيرا من أجل تعلم اللغة الصينية وأساليب قتال على يد أمهر معلمي الكونغ فو في مدرسة جاكي شان الخاصة وكذلك فقد جزءا من وزنه وعمل تسريحة شعر جديدة، وتعد هذه الإصابة من أجل تفرغ سينا لتصوير فيلم آخر في مدينة فانكوفر هذا الأسبوع، وهذه الإصابه بالركبة مجرد طريقة لإبعاده عن المشاركة في العرض الكبير الأحد المقبل.

أما عن الخطط المستقبلية لسينا لنزاله القادم في مهرجان الأحلام ريسلمانيا 35، فيعمل فريق الإبداع لإقامة نزال من العيار الثقيل علي عكس نزاله السابق أمام اندرتيكر والذي ظهر به بمستوى باهت للغاية، فالخطط تشير لإقامة نزال بين النجم سوليفان وجون سينا وكان من المفترض أن يتعرض سينا لهذه الإصابة علي يد سوليفان ويغيب عن عرض الرويال رامبل، ويبقى بعيداً عن العروض التلفزيونية لحين تصوير فيلمه القادم على أن يعود في مهرجان الريسلمانيا 35 للانتقام، ولكن انتهى المطاف بعدم تصعيد النجم سولفيان للعروض الرئيسية حتى الآن على الرغم من تصعيد باقي زملائه من الاتحاد الأصفر nxt كما كان مخطط لهم.