رياضة | عاجل.. مبخوت يهز شباك أستراليا بالهدف الأول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مبخوت يهز شباك أستراليا بالهدف الأول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل علي أحمد مبخوت، لاعب المنتخب الإماراتي، الهدف الأول لمنتخب بلاده أمام أستراليا، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

ويلتقي الفائز من أستراليا والإمارات مع منتخب قطر في نصف نهائي البطولة.