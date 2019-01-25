رياضة | نجم ريال مدريد: قادرون على تحقيق كأس الملك ودوري الأبطال.. وهذا هو سر النجاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد: قادرون على تحقيق كأس الملك ودوري الأبطال.. وهذا هو سر النجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار النجم الدولي الإسباني، لوكاس فاسكيز، لاعب فريق ريال مدريد الاسباني، إلى أن تقنية الـ"var" قد تم تطبيقها في البطولات الإسبانية هذا العام لأول مرة، ولذا يجب إعطاؤها وقتًا لتفادي الأخطاء، وخاصة إنها هنا لجعل كرة القدم عادلة أكثر.

وقال فاسكيز في حوار صحفي، اليوم الجمعة: "الكأس ودوري الأبطال ؟ أفضل طريقة للمتابعة في المسابقتين هو من خلال لعب مسابقة الدوري بشكل جيد مثلما فعلنا في آخر مباراتين، هكذا تحقق الألقاب، عليك أن تلعب برغبة كبيرة في الفوز في جميع المسابقات".

وبسؤواله .. ريال مدريد عاد ؟ أجاب: "نحن في حال أفضل، في البداية كنّا نعاني من أمور لم تكن في صالحنا أبدًا، لعبنا بعض المباريات الأخيرة بأحاسيس جيدة، ونريد المواصلة لتحقيق أمور عظيمة".

وأضاف: "هل الـvar فعّالة ؟ عليك أن تثق بهذه التقنية ، تم تستخدامها لجلب العدالة لكرة القدم لذا علينا أن نثق بها".

وواصل: "أهمية سولاري ؟ هو من يقرر كل شيء و يقود الفريق، هو من يحوّل العمل الفردي لتستفيد منه المجموعة ، وهو ما سيساعدنا على تحقيق ما نريده جميعًا .. الألقاب".

وحول أكثر من جرى في مسابقة الدوري وهل كان هو "فاسكيز" حسب إحصائيات الليجا، علق بقوله: "هذا يعني أنه إذا أردت الفوز فعليك أن تجري، هذا ما نُظهِره ليس أنا فقط بل الفريق بالكامل".

واختتم بالحديث عن سوق الإنتقالات قائلاً: "لم يتبقى الكثير على غلقها، أفضل تعزيز سنحصل عليه هم المصابين، سنستمتع بعودتهم، لدينا تشكيلة عظيمة".