رياضة | بعد تأهل قطر.. أبوتريكة يتمني نصف نهائي عربي في كاس أمم آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهل قطر.. أبوتريكة يتمني نصف نهائي عربي في كاس أمم آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على تهنئة المنتخب القطري بعد تأهله للدور نصف النهائي لبطولة أمم آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد تخطي عقبة منتخب كوريا الجنوبية بالفوز عليه 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

وكتب محمد أبوتريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك:" ألف مبروك للمنتخب القطري الشقيق إنجاز كبير ومجهود تستحقون عليه الإشادة جيل محترم، في انتظار منتخب الإمارات الشقيق ليكون نصف نهائي عربي خالص ويكون طرف عربي في النهائي الآسيوي إن شاء الله".

وسيواجه المنتخب القطري في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الإمارات واستراليا المقامة حاليًا، على ملعب "هزاع بن زايد" في نصف نهائي بطولة أمم آسيا.