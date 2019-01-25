رياضة | تليفونات بني سويف 2004 يتوج ببطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بني سويف 2004 يتوج ببطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق تليفونات بني سويف مواليد 2004 ببطولة منطقة بني سويف لكرة القدم وذلك عقب تغلبه على فريق الشبان المسلمين بنتيجة 5/1. من جانبه، قام المهندس أحمد سعد تمساح المشرف على الكرة بنادى تليفونات بنى سويف بتهنئة الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد بدوى وجميع اللاعبين ومسوؤلى قطاع الناشئين بالنادى بقيادة الثنائى ناصر عبد الله وعلى بدر. وأكد تمساح عضو مجلس إدارة نادى التليفونات والمشرف العام على الكرة بالنادى أن تتويج الفريق بالبطولة جاء بعد مجهود طيب للمنظومة بالنادى من لاعبين وأجهزة فنية وإداريين. وأعرب تمساح عن أمله فى استمرار تميز فرق قطاع الناشئين بنادى تليفونات بنى سويف وحصدهم للألقاب بكافة البطولات.

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