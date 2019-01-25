رياضة | رسميا.. الفيحاء السعودي يضم الحارس الأردني عامر شفيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الفيحاء السعودي يضم الحارس الأردني عامر شفيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الفيحاء توقيعه عقداً مبدئياً مع حارس منتخب الأردن ونادي شباب الأردن عامر شفيع لمدة 6 أشهر وذلك بعد أن اتفقت إدارة الفيحاء مع نظيرتها في نادي شباب الأردن على شراء عقد اللاعب.

وأكد نادي الفيحاء السعودي عبر موقعه الرسمي أن الحارس الأردني سوف يصل خلال يومين إلى السعودية لإنهاء إجراءات التوقيع الرسمي.

ويعد شفيع (36 عامًا) أحد أبرز حراس المرمى في القارة الآسيوية ومثل منتخب بلاده في العديد من المشاركات الدولية أخرها نهائيات بطولة آسيا 2019 التي أقيمت في دولة الإمارات، وتدرج في تمثيل الفئات السنية للمنتخب الأردني لينضم عام 2000 إلى المنتخب الأول.

ومثل عدة أندية أردنية أبرزها نادي الفيصلي واليرموك والوحدات وشباب الأردن وخاض تجربة احترافية مع نادي الإسماعيلي المصري.

وحقق "شفيع" خلال مسيرته عدة إنجازات أبرزها: الدوري الأردني للمحترفين "5 مواسم" - وكأس الأردن "4 مواسم" - درع الاتحاد الأردني "3 مواسم" - كأس السوبر الأردني "5 مواسم" .