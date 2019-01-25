رياضة | جوارديولا يأمر مانشستر سيتي بقتل برشلونة في صفقة "الأنيق"

ذكرت تقارير صحفية هولندية أن ماتيس دي ليخت نجم آياكس أمستردام الهولندي دخل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "فويتبال إنترناشونال" الهولندية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعي بقوة لحسم صفقة مدافع أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الهولندية إلى أن السيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا يتقدم السباق للحصول على خدمات دي ليخت.

وأشارت تقارير صحفية، إلى جوارديولا يريد ضم ليخت والتغلب على برشلونة في هذه الصفقة، بعدما تمكن الفريق الكتالوني من التعاقد مع دي يونج نجم أياكس والذي كان يسعي السيتي لضمه لصفوفه.

كشفت تقارير صحفية أسبانية عن إهتمام نادي ريال مدريد الاسباني بالتعاقد مع لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي "أدريان رابيو"، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي تعاقد رابيو مع باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الحالي. ولا يرغب صاحب الـ 23 عامًا في التوقيع على أية عقود جديدة، مع الفريق الباريسي متصدر ترتيب الدوري الفرنسي، ويريد الرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء" لخوض تجربة جديدة.

ويرحب باريس سان جيرمان ببيع "رابيو" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تحقيق مكاسب مالية من وراء رحيله، وذلك بدلًا من الانتظار حتى الميركاتو الصيفي، حيث يصبح بإمكان الدولي الفرنسي وقتها الرحيل عن حديقة الأمراء، بشكل مجاني.

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني، أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع "رابيو" بشدة، خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي، مؤكدًا أن رئيس النادي الملكي "فلورينتينو بيريز" يثق في قدرة ناديه على حسم الصفقة لصالحه.

ويحظى "رابيو" بإهتمام عدة أندية أخري ترغب في الحصول على خدماته أبرزها برشلونة الاسباني، وبايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام الإنجليزي، ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.