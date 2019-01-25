انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يتقدم قائمة مهنئي "العنابي" بالإنجاز التاريخي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 08:21 مساءً - بارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب بلاده ببلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، المقامة حالياً في الإمارات؛ إثر فوزه المثير على كوريا الجنوبية بهدف نظيف في دور الثمانية.

وقال الشيخ تميم عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر": "مبروك لمنتخبنا الوطني هذا الإنجاز الرائع وصعوده إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس آسيا 2019"، متمنياً في الوقت نفسه "مواصلة هذا العطاء والأداء المميز حتى نهاية البطولة".

وعبر حسابه في "إنستغرام" هنأ الشيخ تميم منتخب بلاده بالإنجاز غير المسبوق على مستوى القارة الآسيوية، قائلاً: "مبروك يا شباب على الفوز.. فرحتونا".

كما هنأ رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، "العنابي" على فوزه المستحق وتأهله لأول مرة إلى "المربع الذهبي" في البطولة الآسيوية، متمنياً التوفيق في مباراة نصف النهائي من أجل انتزاع بطاقة العبور إلى المحطة الختامية.

وتغنى رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، بالتأهل التاريخي على حساب كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن "اللعب الجماعي والروح القتالية والأداء الاحترافي أمور امتزجت بالمشاعر الوطنية وروح التحدي لتكتب فصلاً جديداً من تاريخ الكرة القطرية".

بدوره قال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، إن منتخب بلاده نجح في صنع الإنجازات رغم كل الظروف وغياب جماهيره، موجهاً كلمات الشكر للجماهير العُمانية التي ساندت "العنابي" واحتفلت معه بالتأهل التاريخي.

وأشاد وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي بفوز "العنابي" وتأهله إلى نصف النهائي الآسيوي، مؤكداً أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة واستحقوا العبور إلى الدور المقبل.

وتمنى أن تحقق قطر الانتصارات والإنجازات في كل الميادين الرياضية، كما أعرب عن أمله في مواصلة منتخب قطر تفوقه بفضل حسن أداء اللاعبين ورفعة أخلاقهم.

أما الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، حسن الذوادي، فقد أبدى فخره بمنتخب بلاده الشاب، متوجهاً بالشكر لكل القائمين على الرياضة في قطر، خاصة كرة القدم بسبب التأهل للمرة الأولى إلى نصف كأس أمم آسيا.

وتعد اللجنة العليا للمشاريع والإرث الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة مونديال قطر، شتاء عام 2022.

وإضافة إلى المسؤولين الرسميين أفرد الإعلاميون القطريون، وخاصة المحسوبين على الوسط الرياضي، مساحة واسعة للحديث حول إنجاز "العنابي" بكأس آسيا 2019.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب قطر حجز مكانه بين الأربعة الكبار في كأس آسيا بفوزه على كوريا الجنوبية بتسديدة صاروخية جاءت بأقدام عبد العزيز حاتم، وذلك لأول مرة في تاريخه.

ويلعب المنتخب القطري مبارياته في البطولة القارية من دون جماهيره؛ بسبب الإجراءات الصارمة للإمارات ضد القطريين منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017.