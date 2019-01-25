انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. جماهير عُمان تطير فرحاً بتأهل قطر في أبوظبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 08:21 مساءً - في مشهد حظي بإعجاب واسع في الشبكات الاجتماعية، ساندت جماهير عُمان منتخب قطر في مباراته الصعبة أمام كوريا الجنوبية، الجمعة، في ربع نهائي مسابقة كأس أمم آسيا لكرة القدم، المقامة حالياً في الإمارات حتى الأول من فبراير المقبل،

وانتشرت مقاطع مصورة على مختلف منصات التواصل، تُظهر مشجعي عُمان في مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية، تؤازر "العنابي" عبر التوشح بالأعلام القطرية، معوضة الغياب القسري لجماهير "الأدعم" بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وتداول مغردون على نطاق واسع تلك المقاطع، خاصة على موقع "تويتر"، مشيدين بوقوف الجماهير العُمانية خلف منتخب قطر، الذي حقق تأهلاً تاريخياً لنصف نهائي كأس آسيا.

ونجح "العنابي" في الخروج للمباراة الخامسة توالياً بشباك نظيفة، لينجح في عبور كوريا الجنوبية بهدف صاروخي بأقدام عبد العزيز حاتم، ليحجز مكانه بين الأربعة الكبار في القارة الصفراء.

وعقب الفوز والتأهل توجه لاعبو "العنابي" إلى المدرجات للاحتفال مع مشجعي عُمان، الذين واصلوا مساندتهم لمنتخب قطر في النسخة الآسيوية الـ17، بعد مباراتي السعودية في الدور الأول، والعراق في دور الـ16.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017، فرضت الإمارات سلسلة من الإجراءات ضد كل ما له علاقة بدولة قطر؛ إذ أجبرت القطريين على مغادرة أراضيها، ومنعت الطلاب من استكمال دراستهم، كما فرضت عقوبة قاسية على كل من يبدي تعاطفاً مع الدوحة في منصات التواصل الاجتماعي تصل إلى حد السجن 15 عاماً.

وتنفي قطر جملة وتفصيلاً مزاعم السعودية والإمارات التي تروج لها عبر أذرعها الإعلامية، التي تتهم قطر بدعم الإرهاب، وتؤكد الدوحة أنها تواجه سلسلة من الإجراءات بهدف "فرض الوصاية على سيادتها والتنازل عن قرارها الوطني المستقل".

وكانت السلطات الإماراتية قد منعت القطري سعود المهندي من دخول أراضيها قبل يومين من افتتاح بطولة كأس آسيا، رغم منصبه الرفيع كنائب للرئيس بالاتحاد الآسيوي، قبل أن تذعن سلطات أبوظبي وتسمح له بدخول البلاد، كما منعت الوفد الإعلامي القطري من دخول أراضيها.