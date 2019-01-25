شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الاماراتي يقصي إستراليا ويصعد لنهائي كأس آسيا والان مع التفاصيل
الخليج 365- تمكن المنتخب الإماراتي من تحقيق الفوز على ضيفه منتخب أستراليا بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت المنتخبان اليوم الجمعة على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين لحساب مباريات ربع نهائي بطولة كأس آسيا المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونجح اللاعب علي أحمد مبخوت في تسجيل هدف الفوز الوحيد لمنتخب بلاده عند حلول الدقيقة الثامنة والستين حيث تمكن المنتخب الإماراتي من السيطرة على أغلب فترات المباراة ونجح في إيقاف أبرز لاعبوا الكانجارو الاسترالي إلى أن نجحوا بإقتناص الفوز الصعب.
وبهذا الفوز يلاقي المنتخب الإماراتي منتخب قطر في نصف نهائي عربي خالص يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إستاد محمد بن زايد في تمام الساعة الرابعة عصراً.
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