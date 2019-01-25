شكرا لقرائتكم خبر عن دورادوس المكسيكي يعلن عودة مارادونا لقيادة الفريق والان مع التفاصيل
الخليج 365- عاد الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا اليوم الجمعة إلى العاصمة المكسيكية من أجل قيادة فريق نادي دورادوس دي سينالوا الذي تنتظره مواجهة قوية أمام فريق نادي بوتروس ضمن مباريات ختام كلاوسورا 2019 في دوري الدرجة الثانية المكسيكي
وكانت المباراة الأخيرة التي قادها مارادونا مع الفريق قد خسرها أمام سان لويس في نهائي المرحلة الأفتتاحية ابيرتورا 2018 وإنتهاء أمل الصعود لدوري الأبطال ليسافر بعدها إلى قضاء عطلة في بيونس آيرس قبل أن تداهمه بعض المشاكل الصحية التي منعته من التواجد مع الفريق في مرحلة الإستعداد للموسم الجديد.
ويغيب عن صفوف دورادوس ثلاثة لاعبين من العناصر الأساسية والهامة وهم الهداف الإكوادوري فينسيو أنجولو بالإضافة إلى الثنائي لويس إسلاس وماريو جارسيا.
يذكر أن مارادونا قد تولى تدريب الفريق المكسيكي في شهر سبتمبر من العام الماضي وكان حينها دورادوس يحتل المركز الاخير في ترتيب البطولة لكن النتائج المتتالية التي حققها الفريق قادته إلى الصعود لنهائي البطولة قبل أن يخسر امام سان لويس.
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