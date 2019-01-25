شكرا لقرائتكم خبر عن خروج ثنائي بايرن ميونخ من قائمة مباراته أمام شتوتجارت والان مع التفاصيل

الخليج 365- قال الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام شتوتجارت: "نريد أن نفوز بالمباراة، فإذا قدمنا نفس أداء مباراة هوفنهايم، فأنا متأكد من أننا سنخرج من الملعب فائزين".

يأتي ذلك بعد إعلان الكرواتي عن خروج الثنائي آرين روبن وفرانك ريبيري من قائمة الفريق أمام شتوتجارت بسبب الإصابة، بالإضافة إلى المدافع جيروم بواتينج الذي قد يلحق بزميليه، ولا يشارك في المباراة بسبب الإصابة.

كما أكد كوفاتش خلال المؤتمر الصحفي: "جنابري عاد اليوم للتدريبات وسيكون موجود بالمباراة، بواتينج ليس مؤكد تواجده، أما روبن وريبيري خارج القائمة".

واختتم مدرب بايرين ميونخ حديثه قائلًا: "لدينا فريق كبير وجودة كافية لخوض الأسابيع المقبلة".

يذكرأن بايرن ميونخ سيلتقي بنظيره شتوتجارت مساء الاحد على ملعب "أليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الألماني البوندزليجا، ويحتل الفريق البافاري وصافة ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.