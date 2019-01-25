شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يقتنص فوز شاق من المقاولون بالدوري المصري والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي من تحقيق الفوز على فريق نادي المقاولون العرب بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الجمعة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

أحرز هدف فوز المصري الوحيد اللاب سعيدو سانبوري القادم من الداخلية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية من ركلة جزاء في الدقيقة سبعين وشهد اللقاء طرد مهاجم المقاولون أحمد علي في الدقيقة السابعة والسبعين كما شهد اللقاء إلغاء هدفين لصالح المقاولون بداعي التسلل.

وبهذا الفوز يرفع المصري رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية والعشرين في المركز العاشر بينما توقف رصيد أبناء عماد النحاس فريق نادي المقاولون العرب عند النقطة السابعة والعشرين في المركز السادس.