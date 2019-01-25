شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستعيد جاريث بيل وماركو أسينسيو قبل مواجهة إسبانيول والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت صحيفة الماركا الإسبانية اليوم الجمعة أن نادي ريال مدريد الذي يواصل تحضيراته لمواجهة فريق إسبانيول بعد غداً الأحد ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم إستعاد الثنائي الويلزي جاريث بيل والأسباني ماركو أسينسيو.

وأضافت ماركا أن بيل وأسينسيو قد أكملا المران اليوم مع باقي الفريق بشكل طبيعي ولم يشعر أي منهما بأي نوع من أنواع الإرهاق حيث تعرض بيل للإصابة أمام فياريال مطلع شهر يناير الجاري في الوقت الذي تعرض فيه أسينسيو للإصابة في بطولة كأس العالم للأندية التي توج بها الميرينجي في شهر ديسمبر الماضي.

وبهذا يكون سولاري قد إستعاد قوة هجومية كبيرة خلال الفترة الحاسمة من عمر الموسم حيث يخوض الفريق ويحارب على أكثر من بطولة وتنتظره مواجهة قوية أمام أياكس أمستردام في الشهر المقبل لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان لاعبوا الريال قد خاضوا مباراة قوية امام جيرونا يوم أمس الخميس على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا ونجحوا في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعرضوا اليوم لجلسات إستشفائية في الوقت الذي قام فيه نافاس بأداء تدريبات منفردة على العشب.