شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن إنتقال لاعبه النيجيري اوكيتشوكو للدوري التركي والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن نادي بيراميدز الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إنتقال لاعبه النيجيري أوكيتشوكو أوزوبيكي إلى نادي تشايكور ريز سبور التركي وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
ولم ينجح اللاعب في أن يفرض إسمه بالتشكيل الأساسي لفريقه وتم إستبعاده من حسابات حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز وشارك في ستة مباريات فقط منذ قدومه للفريق بداية الموسم الجاري لتستقر إدارة الفريق على رحيله بنظام الإعارة.
وكان بيراميدز قد تعادل يوم أمس مع نادي الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ليرفع الفريق رصيده إلى 39 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن الفارس الأبيض المتصدر.
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