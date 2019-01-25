الان تتابع الإمارات تهزم أستراليا وتتأهل لنصف نهائي آسيا لمواجهة قطر #الامارات_استراليا والان مع التفاصيل

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