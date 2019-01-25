الان تتابع ملعب بريدة يستضيف لقاء النصر وأحد بنفس الموعد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 | عبدالمجيد بن طالب

قررت إدارة نادي النصر بالتنسيق مع مدرب الفريق الأول البرتغالي روي فيتوريا اختيار ملعب مناسب لتقام عليه مباراة الفريق المقبلة، بعد أن نقلت لجنة المسابقات اللقاء إلى المجمعة وتغيير موعد اللقاء إلى يوم الاثنين بدلا من الأحد.

واعتمدت إدارة نادي النصر ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث سيتكفل الاتحاد السعودي بمصاريف تنقلات الفريق وسكن البعثة، وحرصت إدارة النصر على إقامة المباراة بنفس اليوم لكي لا يتعارض ذلك مع مباريات المسابقات الأخرى.