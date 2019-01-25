الان تتابع استقالة عادل البطي من رئاسة لجنة المسابقات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم عادل البطي، رئيس لجنة المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم استقالته من منصبه بعد إصدار بيان باسم اللجنة دون علمه. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي أمس بيانا يفيد خلاله بنقل لقاء النصر وأحد إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وتأجيلها لمدة 24 ساعة لتقام يوم الاثنين بدلاً من الأحد في الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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