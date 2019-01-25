شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم «قفشة» ويرفض عرض «بيراميدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب محمد مجدى قفشة، لاعب نادى بيراميدز، من الانضمام لصفوف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ضمن الصفقة التبادلية التى عرضها تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، على أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الزمالك رفضوا عرض تركى، بضم محمد حمدى وعمرو مرعى، وتمسك مسؤولو القلعة البيضاء بضم قفشة، لاسيما بعدما أبدى اللاعب رغبته فى الانضمام للأبيض، وأبلغ إدارة ناديه بموافقته على اللعب للزمالك، مرحباً بعرض الأبيض بضمه فى فترة القيد الراهنة قبل غلقها فى نهاية يناير الجارى.

ووفقا لمصدر مطلع داخل نادى بيراميدز، فإن الزمالك طلب ضم قفشة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى حالة موافقة إدارة «بيراميدز» على بيعه أو إعارته، فيما قرر مجلس الإدارة صرف مكافأة خاصة للاعبى «الأبيض» بعد التعادل مع «بيراميدز».

فى سياق متصل، أعلن رئيس نادى الزمالك أن الثنائى طارق حامد وعبدالله جمعة، لاعبى الفريق الأول، خط أحمر، ولا توجد أى نية إطلاقا للتفريط فى أى منهما مهما كانت الإغراءات المالية سواء للنادى أو للاعبين، ووجه رئيس القلعة البيضاء رسالة إلى إدارة بيراميدز أكد خلالها أن جمعة وحامد ليسا للبيع ولا توجد أى نية لمناقشة أو دراسة العرض.

وأكد رئيس الزمالك أن جلسة ثلاثية ستجمعه مع كريستيان جروس، المدير الفنى، وأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، لمناقشة عرض بيراميدز ودراسة كل الاحتمالات لحسم الأمر قبل غلق باب القيد.

وشدد رئيس الزمالك على قوة العلاقة والاحترام المتبادل بين إدارة الناديين وتركى آل الشيخ خصوصاً بعدما مرت مباراة قمة الدورى بينهما بسلام وفشل مخطط التوأم حسام وإبراهيم حسن فى إحداث وقيعة وأزمة بين مسؤولى بيراميدز وجماهير الأبيض التى انتبهت جيدا لمخطط التوأم وتصدت له بكل قوة فى المباراة التى كتبت نهايتهما مع بيراميدز. من جانبه، كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، أن عرض المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، بالحصول على خدمات أحد الثلاثى طارق حامد أوعبد الله جمعة أومحمود عبدالعزيز، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، مقابل الحصول على خدمات لاعبين من ناديه ومقابل مالى، سوف يتم عرضه فى الجلسة الثلاثية على رئيس النادى وكريستيان جروس.

وأكد المشرف العام أن مسألة التفريط فى خدمات طارق حامد من وجهة نظره الشخصية صعبة جدا، لأنه لاعب مؤثر ولا غنى عنه ووجوده ضرورى مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أمير مرتضى أن مجلس إدارة النادى والمدير الفنى للفريق، أصحاب القرار النهائى فى إتمام الصفقة، ولكن المؤكد أنه لن يتم التفريط فى خدمات لاعب الفريق يحتاج له من أجل التتويج بالبطولات والألقاب، موضحا أنه سيتم دراسة عرض المستشار تركى آل الشيخ بما يحقق مصلحه الفريق، والرد عليه خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أمير مرتضى أن الزمالك يفرق جيدا بين ملف الصفقات ومسيرة الفريق، مؤكدا أن تركيز الأبيض فى جميع اللقاءات المحلية هو حصد النقاط الثلاث من أجل التتويج بلقب بطولة الدورى العام مشددا على أنه على الرغم من الانفراد بالقمة وبفارق كبير من النقاط إلا أن الدورى لا يزال فى الملعب.