شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يدرس إعارة «إبراهيم».. و أزمة بسبب «فتحى وحفنى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه مجلس إدارة نادى الزمالك الشكر إلى لاعبى الفريق الكروى الأول على الأداء الرجولى لهم فى مباراة بيراميدز، التى أُقيمت مساء أمس الأول، على ملعب بتروسبورت، وانتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بنتيجة 3- 3، فى مباراتهما المؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز، والتى عزز بها الأبيض صدارته الدورى. وشدد رئيس الزمالك على أن الفريق الأبيض كان الأجدر بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، إلا أنه انتقد بشدة الحَكَم الإيطالى الذى أدار المباراة بسبب ارتكابه العديد من الأخطاء المؤثرة على مدار اللقاء، كما أنه قام بإلغاء هدف صحيح سجله عمر السعيد، بخلاف طرد غير مستحق للاعب عبدالله جمعة، على حد قوله. وانتقدت جماهير القلعة البيضاء محمد إبراهيم بسبب عدم تقديمه مستوى مميزاً خلال اللقاء، حيث لم يستطع أن يكون بديلاً مميزاً ليوسف إبراهيم «أوباما»، الذى غاب عن اللقاء بسبب الإيقاف، وتتجه النية لدى إدارة الكرة إلى تسويق محمد إبراهيم خلال الأيام القليلة المتبقية بفترة القيد الثانية لبيعه أو إعارته لأى نادٍ يطلب الحصول على خدماته، خصوصاً بتروجت، الذى سبق أن طلب التعاقد مع «إبراهيم». فيما انتقدت الجماهير البيضاء السويسرى كريستيان جروس بسبب عدم تعامله مع مباراة بيراميدز بالشكل الأمثل، وحمّلوه جزءاً من مسؤولية فقد نقطتين كانتا فى متناول يد الفريق، وطالب الجماهير رئيس النادى بالتدخل لإنقاذ الثنائى مصطفى فتحى وأيمن حفنى، بعد تعنت «جروس» معهما واستبعادهما دون أى مبرر فى مثل هذه المباريات المهمة، ولاسيما أن اللاعبين جاهزان بنسبة 100% فنياً وطبياً. يأتى هذا، فيما اقترب أحمد سيد، الشهير بـ«زيزو»، صانع ألعاب نادى موريرينسى البرتغالى، من الانضمام إلى الأبيض بعد توصل أمير مرتضى إلى اتفاق معه.

وعقد «جروس» جلسة مع اللاعبين، فى تدريبات الأمس، حيث شكرهم على الروح التى لعبوا بها طوال المباراة وإصرارهم على تحقيق الفوز ولكن ظروف المباراة منعت ذلك، وأثنى «جروس» على أداء عبدالله جمعة، الظهير الأيسر، واعتبر أنه قدم مباراة رائعة، ونجح فى إيقاف خطورة أكثر من لاعب من بيراميدز، وأنه تعرض للطرد بقرار ظالم من حَكَم المباراة، فى الوقت الذى رفض فيه تغريمه بعد الطرد حسب اللائحة من قِبَل إدارة الكرة بالنادى لأنه لم يتعمد ذلك. وأشاد السويسرى بلاعبى خط الوسط، طارق حامد وفرجانى ساسى، وأعتبر أنهما قدما المطلوب منهما داخل الملعب، وشكرهما على الروح التى ظهرا بها، كما تحدث مع عمر السعيد، وأكد أن أداءه يتطور من مباراة إلى أخرى، وعليه الاستمرار على ذلك، ومازال لديه الكثير ليقدمه. ورفض الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية بعد المباراة، واستأنف اللاعبون تدريباتهم، حيث أدى الأساسيون مراناً استشفائياً، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة استعداداً للقاء مصر المقاصة، الثلاثاء المقبل، بينما خاض الباقون مراناً قوياً، تحت إشراف الثنائى المعاون أمير عزمى مجاهد وأيمن عبدالعزيز.